В Верхотурье жители 14 многоквартирников три недели оставались без холодного водоснабжения

Жители 14 многоквартирных домов, три образовательных учреждения и районная больница в центре Верхотурья лишились холодной воды на три недели из-за коммунальной аварии. После вмешательства прокуратуры водоснабжение восстановлено, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Установлено, что 6 января в Верхотурье на улице Нефтяников прорвало водопровод. Из-за низкой температуры воздуха произошло замерзание участка сети централизованного водоснабжения.

- По результатам проверки прокуратура подала исковое заявление в Верхотурский районный суд. На момент рассмотрения иска, 26 января, жители ещё не были обеспечены холодной водой. Суд обязал администрацию ГО Верхотурский и МУП «Услуга» устранить последствия коммунальной аварии, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В пятницу, 27 января, вечером водоснабжение в домах и социальных объектах было восстановлено.