Модульный морг в Алапаевске заработает весной

Департамент закупок министерства финансов Свердловской области провёл очередной аукцион на приобретение и установку модульного морга в Алапаевске. Тюменская компания, которая победила в аукционе, должна ввести объект в эксплуатацию в марте 2017 года, а благоустроить территорию в мае 2017-го. По данным "ОГ", это уже вторая компания, которая берётся за реализацию уникального для Свердловской области проекта. Фирма из Удмуртии должна была ввести объект в эксплуатацию ещё осенью, однако ранее отказалась от выполнения контракта.

Как сообщили "ОГ" в Алапаевской ЦГБ, очередной аукцион состоялся в понедельник. Изначально сумма сделки составляла 15 млн рублей, но в ходе торгов она была снижена до 12,4 млн рублей. Модульное здание патолого-анатомического отделения расположится неподалёку от больничного комплекса, по Ленина, 123.

Напомним, о судьбе морга Алапаевской городской больницы "ОГ" писала в номере за 1 декабря 2015 года. Здание обветшало, перестало соответствовать санитарным нормам и оказалось на грани закрытия. В этом случае умерших пришлось бы везти в Артёмовский за 70 километров от города.