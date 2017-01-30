Россияне смогут получать въезные визы в ОАЭ прямо на погранпунктах

Совет министров ОАЭ принял указ, по которому граждане Российской Федерации смогут получать въездные визы в эту страну прямо на погранпунктах. Об этом сообщает РИА Новости.

Такая виза будет выдаваться на срок до 30 дней. Кроме того, предусмотрено, что её можно продлить один раз на 30 дней.

Руководство страны объяснило такое решение желанием укреплять стратегическое партнёрство между ОАЭ и Россией. Между прочим, за последние два года эту страну посетили свыше 600 тыс. россиян. Сейчас между городами ОАЭ и РФ курсируют 56 регулярных авиарейсов в неделю. Напомним, до настоящего времени россияне оформляли электронную визу для въезда в ОАЭ.