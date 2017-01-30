После травмирования пенсионерки в Пионерском посёлке Екатеринбурга двор почистили от снега и наледи

После того, как пожилая екатеринбурженка серьёзно повредила позвоночник, двор дома №12 по улице Данилы Зверева в Пионерском посёлке Екатеринбурга был вычищен от снега и наледи, сообщили корреспонденту "ОГ" в представители службы квартальных Кировского района.

- По факту случившегося по данному адресу приняты необходимые меры, - сообщили в службе квартальных инспекторов. - Двор вычищен от снега и наледи до асфальта.

Как ранее сообщалось, в настоящее время прокуратура Свердловской области начала проверку в отношении обслуживающей данный адрес организации управляющей компании "Урал-СТ" на предмет соблюдения законодательства.

В надзорном органе намерены дать оценку деятельности управляющей компании по уборке и обработке придомовой территории противогололёдными реагентами. Представители управляющей компании, в свою очередь, указывают на то, что территория убиралась и до инцидента, а жалоб на состояние двора от собственников жилья не поступало.