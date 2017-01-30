Первый в Свердловской области депутат, лишённый мандата за непредоставление сведений о доходах, не смог вернуться в думу

Сюжет «Городская управа»

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Депутат думы Ирбита Александр Курмачёв, которого в мае первым в области лишили полномочий за отказ предоставить декларацию о доходах, не смог оспорить решение думы в суде.

Об этом в интервью «ОГ» в рамках рубрики «Городская управа» рассказал глава Ирбита Геннадий Агафонов:

- На заседании 14 декабря 2016 года суд признал, что решение думы было законным и оставил исковое требование без удовлетворения. Александр Курмачёв шёл в думу по спискам от "Справедливой России", его место сейчас занял однопартиец. Я считаю, что депутаты, как законотворцы, должны вести себя достойно. Если депутат не соблюдает закон - это тревожный звоночек.

Напомним, норма, которая обязывает всех депутатов муниципальных дум отчитываться о доходах, расходах и имуществе появилась весной прошлого года. До 1 апреля 2016 года депутаты должны были не только отчитаться о доходах, но и внести соответствующие изменения в уставы муниципалитетов.

Однако в ряде территорий народные избранники предоставить налоговые декларации отказались. Среди абсолютных лидеров - дума Малышевского ГО, где против нормы выступили две трети депутатов (5 из 15), и дума Артёмовского ГО (отказались предоставить сведения 6 из 20 депутатов).