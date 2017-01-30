В Екатеринбурге у вокзала в помещении закрывшегося магазина "100 000 книг" будут продавать продукты

Один из самых крупных книжных магазинов Екатеринбурга «100 000 книг» у вокзала закрылся. Теперь на этом месте будет продуктовый супермаркет.

Сообщение появилось на сайте книжного магазина: «Дорогие читатели! Вынуждены сообщить Вам, что 29 января наш магазин «100 000 книг» на ул. Челюскинцев, 23 прекращает свою работу».

- Владелец помещения принял решение сдать его в аренду другой компании, владельцы которой предложили более выгодные условия по оплате. Новым арендодателем станет продуктовый супермаркет «Пятёрочка», - прокомментировал «ОГ» руководитель сети «100 000 книг» Александр Бисеров.

Книжный магазин находился на этом популярном месте у железнодорожного вокзала месте порядка 10 лет, и ранее там тоже был магазин с книгами — муниципальный книжный №14. Теперь же полки, где раньше была литература, займут продукты питания.

- Наши книги не пропадут. Мы будем искать новое место для открытия филиала, - добавил Александр Бисеров.

В настоящее время «100 000 книг» представлены в 1 точке на ул. Декабристов, 51.