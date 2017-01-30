Две тысячи DVD со спектаклем "Пассажирка" Екатеринбургского оперного театра раздадут бесплатно

Первым спектаклем Екатеринбургского театра оперы и балета, выпущенным на DVD, станет опера «Пассажирка» Моисея Вайнберга, при этом 2 тысячи дисков раздадут бесплатно, рассказали «ОГ» в пресс-службе театра.

- Театр осуществил видео и звукозапись премьерного спектакля в сентябре 2016 года и купил права на производство диска у правообладателей оперы «Пассажирка» издательства PEERMUSIC CLASSICAL (Гамбург, Германия), а непосредственно выпуском диска занимался польский партнёр театра - Институт Адама Мицкевича, - рассказал директор Екатеринбургского театра оперы и балета Андрей Шишкин.

Для театра этот спектакль стал самой громкой премьерой, на нём в настоящее время сосредоточены все силы театрального коллектива и артистов. Это первая театральная постановка оперы «Пассажирка» в России. Екатеринбургский театр демонстрирует спектакль на своей сцене с начала сезона, с сентября 2016 года, показы есть каждый месяц. Теперь оперу представят в записи на диске.

Общий тираж выпуска – 2,5 тысячи экземпляров. По условиям производителя польской компании Dux Records, две тысячи из них должны раздаваться бесплатно, тысячу компакт-дисков передадут Екатеринбургскому театру без права продажи. Планируется, что первыми их получат участники Международного форума, посвящённого творчеству Вайнберга, где 19 февраля екатеринбургские артисты представят спектакль «Пассажирка» на сцене Большого театра России.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского театра оперы и балета.