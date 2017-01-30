Стоматологическое оборудование "Клиники доктора Рявкина" в Екатеринбурге продадут за долги

Судебные приставы арестовали оборудование стоматологической "Клиники доктора Рявкина" в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, после оценки стоимости имущество продадут за долги, которые на данный момент превышают 2 млн рублей.

- Дальнейшее нахождение имущества по месту осуществления должником предпринимательской деятельности даёт ему реальную возможность сокрытия и сделает невозможным исполнить решение суда, - сообщили в УФССП. - Во избежание этого, судебные приставы Кировского района города Екатеринбурга изъяли медицинское оборудование, изменив место хранения.

Напомним, имущество стоматологической клиники было описано в августе прошлого года. Как было установлено, клиника заключила договор с компанией, занимавшейся изготовлением протезов, однако работу контрагенту не оплатила. На тот момент сумма долга составляла порядка 600 тыс. рублей. По данным УФССП, владельцы пытались затянуть принудительное исполнение решения суда путём обжалования действий и попыткой получения рассрочки исполнения суда. К январю 2017 года задолженность не только не была погашена, но напротив - выросла почти в три раза.

Далее арестованное имущество будет передано на оценку и реализацию через территориальное управление Росимущества в Свердловской области.