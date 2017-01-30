Свердловчане отправили в Казахстан первую партию сжиженного природного газа

Из Екатеринбурга отправили в Казахстан первую автоколонну с произведённым на Среднем Урале сжиженным метаном. В торжественной церемонии, состоявшейся по этому случаю, принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщает областной департамент информполитики, новое малотоннажное производство сжиженного природного газа построила компания ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Специально для этого предприятия коллектив уральских учёных разработал уникальную методику получения сжиженного природного газа. Стоимость изготавливаемого на таком оборудовании сжиженного метана — в четыре раза ниже, чем на обычных установках.

— Сегодня у нас знаковый день — в летописи энергетического сотрудничества между Россией и Казахстаном открывается новая страница — первая поставка сжиженного природного газа. И мне очень приятно, что Свердловская область является ключевым участником этого события, — сказал Евгений Куйвашев.

Фото: областной департамент информполитики