В Ирбите отремонтируют шесть домов-памятников по поручению губернатора

Сюжет «Городская управа»

Откровенно говорим с местными градоначальниками об их планах, мечтах и проблемах.

Шесть старинных домов со статусом «памятник» по улицам Володарского и Розы Люксембург в Ирбите в скором времени отремонтируют. Администрация провела конкурс на подготовку проектно-сметной документации. Проект стоимостью 5,7 млн рублей будет готов летом.

Об этом в интервью «ОГ» в рамках рубрики «Городская управа» рассказал глава Ирбита Геннадий Агафонов:

- В прошлом году после того, как губернатор приехал на Ирбитскую ярмарку, он поручил отремонтировать шесть проблемных домов. На проектно-сметную документацию из областного бюджета было выделено 15 млн рублей, однако во время торгов удалось существенно сэкономить.

Вопрос о выделении средств на ремонт этих домов должен решиться осенью 2017 года. Предварительно стоимость работ оценивается в 100 млн рублей.