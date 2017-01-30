Жительница Серова нашла в хлебе кусок металла

Жительница Серова приобрела булку хлеба в магазине на улице Толстого, позднее она обнаружила, что в выпечке оказался чёрный кусок металла, напоминающий окалину, сообщает серовская газета «Глобус».

- Я никогда не обращалась с такими претензиями, и сейчас хорошо, что от этого фрагмента нож пострадал, а не зуб. Кусок внушительных размеров, мне кажется, что это что-то железное, нож не взял, — сказала изданию жительница Серова Надежда Шестернина.

Пенсионерка сообщила о случившемся в магазин. Составлять претензию или адресовать производителям судебный иск она не планирует, надеясь, что производитель в дальнейшем исключит попадание инородных включений в хлеб.

Фото: серовская газета «Глобус».