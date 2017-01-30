Областная газета
Спорт 30 января 2017, 16:55

Екатеринбург начал отсчитывать 500 дней до мундиаля на часах обратного отсчёта BUD Alcohol Free

В Екатеринбурге запустили часы обратного отсчёта BUD Alcohol Free, отсчитывающие 500 дней до старта Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. В этой церемонии принял участие губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, одновременно со свердловчанами такие же часы запускают в Калининграде. А в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи и Казани подобные часы уже действуют.

— Сегодня мы начинаем обратный отсчёт 500 дней до начала Чемпионата мира по футболу в России. Екатеринбургу выпала честь быть в гуще событий, принимать матчи группового этапа чемпионата. Безусловно, для всех уральских болельщиков это станет большим праздником и подарком, — отметил Евгений Куйвашев.

Фото: областной департамент информполитики

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