Областная газета
Общество 30 января 2017, 17:12

В Екатеринбурге продлена мера пресечения обвиняемым в гибели детей в ХМАО

Ленинский районный суд в понедельник, 30 января, продлил до 3 апреля меру пресечения в виде ареста Александру Судоруку. Мужчина обвиняется по части 3 статьи 238 УК РФ - "предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья". Сидорук является представителем  перевозчика в деле о ДТП, в результате которой погибли 12 человек, из которых 11 - дети. По версии следствия, именно Сидорук предоставил для перевозки детской спортивной команды из Нефтеюганска транспорт, не предназначенный для несовершеннолетних пассажиров.

Также решается вопрос о продлении меры пресечения Раилю Саитханову, управлявшему грузовиком, с которым произошло столкновение, и водителю автобуса Марату Зайнуллину, сообщили "Областной газете" в канцелярии Ленинского суда Екатеринбурга. Оба, в соответствии с частью 5 статьи 264 УК РФ, обвиняются в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц.

Поскольку расследованием трагедии в настоящее время занимается 4-е следственное управление Следственного комитета России, дислоцированное в Екатеринбурге, дальнейшие процессуальные решения будут приниматься в Ленинском суде.

Напомним, трагедия произошла  4 декабря прошлого года.  На 926-м километре трассы Ханты-Мансийск — Тюмень из-за плохой видимости столкнулись грузовик и пассажирский автобус, перевозивший детскую спортивную команду. Одна из погибших - тренер по спортивной акробатике Татьяна Тихонова - являлась уроженкой Свердловской области.

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