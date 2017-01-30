По решению областной власти на тысячу свердловчан должно приходиться 612,3 квадратных метра стационарных торговых площадей

Региональное министерство АПК и продовольствия установило своим приказом нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Свердловской области.

Согласно документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации Свердловской области, средний норматив для всего региона составляет 612,3 "квадрата" площадей в стационарных торговых объектах на тысячу человек. Если смотреть по конкретным муниципалитетам, то самые "богатые" в этом смысле - екатеринбуржцы. Для них установлен норматив – 932 квадратных метра стационарных торговых площадей на тысячу жителей. А самые "бедные" – жители посёлка Уральский. Норматив там равен 174,6 "квадрата".