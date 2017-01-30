В больнице Ревды скончался семимесячный ребёнок

Следственным отделом по городу Ревда следственного управления СКР по Свердловской области начата проверка всех обстоятельств смерти находившегося в больнице на лечении семимесячного мальчика. Как сообщили "Областной газете" представители СКР, будет проведена судебно-медицинская экспертиза и установлена точная причина смерти ребёнка.

Следователям предстоит установить взаимосвязь между сделанной мальчику профилактической прививкой и дальнейшим развитием заболевания, а также насколько качественно и полно была оказана медицинская помощь.

По имеющейся на данный момент информации, в августе прошлого года двухмесячному ребёнку была поставлена прививка от гепатита B и пневмококка. После этого у мальчика начала подниматься температура, которая не спадала, несмотря на оказываемую помощь. Мальчика госпитализировали, а спустя несколько дней диагностировали у него пневмонию.

В течение нескольких месяцев ребёнок находился на искусственной вентиляции лёгких, его переводили из одной больницы в другую, а в конце января состояние мальчика резко ухудшилось и он скончался несмотря на усилия медиков.