Областная газета
Общество 30 января 2017, 18:15

В Свердловской области стало больше резидентов бизнес-инкубаторов

В Свердловской области увеличилось количество резидентов бизнес-инкубаторов, в настоящее время зарегистрировано 174 субъекта малого и среднего предпринимательства, что на 41 больше по сравнению с 2015 годом, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Треть из них – начинающие предприниматели.

Напомним, губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым поставлена задача расширения форм господдержки для предпринимателей региона.

Так, основной задачей бизнес-инкубаторов является поддержка бизнеса на ранних стадиях развития. Единая стратегия развития бизнес-площадок позволяет осуществлять деятельность в одном формате во всех городах, где действуют бизнес-инкубаторы: Екатеринбурге, Краснотурьинске, Карпинске, Заречном, Невьянске, Новоуральске, Реже, Верхней Салде, Асбесте.  

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