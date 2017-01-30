Областная газета
Общество 30 января 2017, 22:21

Посольство США в России изменило порядок выдачи виз

 Американское посольство изменило порядок выдачи виз россиянам в соответствии с указом президента США Дональда Трампа, сообщает РИА "Новости".

Теперь соискателям придётся пройти собеседование в том случае, если с момента окончания срока действия предыдущей визы минуло более 12 месяцев. Освобождаются от встречи дипработники, другие официальные лица, а также граждане в возрасте младше 14, старше 79 лет и те, у кого с момента истечения "срока годности" прежней визы прошло менее 12 месяцев.

Стоит  отметить, ранее соискатели, желающие обновить визу, должны были просто прислать по почте паспорт. В консульстве сами решали, назначать человеку собеседование или нет.

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