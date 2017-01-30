"Гифоны" на последних секундах упустили победу в Самаре

В валидольной концовке баскетболисты екатеринбургского «Урала» проиграли в гостях команде «Самара» со счётом 77:78 (17:20, 28:17, 8:24, 24:14).

После провальной третьей четверти «грифоны» устроили погоню за хозяевами и за 24 секунды до финальной сирены имели даже преимущество в три очка (77:74 после двух точных штрафных Дмитрия Незванкина).

Самарец Алексей Зозулин также с линии штрафных сократил отставание до минимума, но у того же Незванкина был шанс ужен за 9 секунд до конца матча закрепить лидерство «Урала», но оба его штрафных броска оказались неточными. Судьба матча в итоге снова оказалась в руках Алексея Зозулина – опытнейший игрок не дрогнул, оба броска реализовал и принёс своей команде победу – 78:77. Самыми результативными в составе «Урала» стали Кирилл Горнаев (16 очков), Алексей Островский (13) и Андрей Зверков (12). У самарцев отличились Евгений Фидий (27 очков) и Алексей Зозулин (17).

Уже сегодня догнать «грифонов» в турнирной таблице регулярного чемпионата Пеового дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги может ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК», матч которого в Рязани начался на час позднее.