Квартиру убитой пенсионерки Ледовской передали Екатеринбургу

По решению Чкаловского районного суда квартира убитой пенсионерки Ольги Ледовской передаётся муниципальному образованию "город Екатеринбург". Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе управления генпрокуратуры по УрФО.

Иск о передаче данной недвижимости в собственность города подал заместитель генпрокурора Юрий Пономарев.

Напомним, ранее квартира принадлежала пенсионерке Ольге Ледовской. Позже, после оформления договора дарения под видом договора пожизненной ренты, квадратные метры перешли к Сергею Чувакову, общественному помощнику депутата екатеринбургской гордумы Олега Кинёва. Через некоторое время пенсионерка была убита двумя киллерами, нанятыми, как считает следствие, Кинёвым. В итоге, все участники "схемы" оказались задержаны и получили различные сроки лишения свободы.