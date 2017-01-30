«Темп-СУМЗ-УГМК» обыграл в гостях «Рязань» и сравнялся с «Уралом»

Баскетболисты ревдинского клуба «Темп-СУМЗ-УГМК» выиграли гостевой матч у «Рязани» со счётом 70:59 (21:18, 12:12, 21:11, 16:18) и сравнялись по количеству побед в регулярном чемпионате с другой свердловской командой – екатеринбургским «Уралом».

Самыми результативными в составе «Темпа» стали Антон Глазунов и сделавший «дабл-дабл» (14 очков, 11 подборов) Сергей Караулов.

У «Темпа» и «Урала» теперь по семь побед в регулярном чемпионате Первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги, но по дополнительным показателям ревдинцы вытеснили «грифонов» из первой восьмёрки.

В регулярном чемпионате обеим свердловским командам осталось сыграть по шесть матчей, причём в заключительном матче «регулярки» (17 марта) они встретятся между собой в Ревде. А пока обеим командам предстоят непростые игры с гостями с Дальнего Востока – 8 февраля «Темп-СУМЗ-УГМК» принимает на домашней площадке «Сахалин» из Южно-Сахалинска, а «Урал» сыграет со «Спартаком-Приморье» из Владивостока.

Спустя три дня сахалинцы будут играть Екатеринбурге, а спартаковцы в Ревде.