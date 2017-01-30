В Артёмовском автомобиль ВАЗ наехал на санки с ребёнком

В Артёмовском автомобиль ВАЗ 2106, за рулём которого находился нетрезвый водитель без прав, наехал на санки с малолетним ребёнком, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Инцидент произошёл сегодня, 30 января, около 17:30 в Артёмовском на улице Станционной напротив дома 86. Водитель, за рулём отечественной легковой машины, допустил наезд на сани с четырёхлетним мальчиком, которого везла впереди себя старшая сестра, пешеходы двигались по левому краю проезжей части навстречу движению транспорта.

В результате ДТП мальчик получил ушиб мягких тканей лица и правого голеностопного сустава. После наезда водитель с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан полицейскими. Нарушителем оказался 19-летний молодой человек, который не имел водительских прав и был нетрезв. На него составлены административные материалы.