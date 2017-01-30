Областная газета
Общество 30 января 2017, 23:46

Обзор криминальной хроники 30 января

Трое жителей Берёзовского осуждены за убийство и попутку сокрытия преступления. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, преступление было совершено год назад, в январе 2016 года. Тогда в ходе распития спиртного у 37-летнего местного жителя произошёл конфликт с одним из собутыльников. Конфликт перерос в драку, в которой мужчина нанёс оппоненту множественные травмы, действуя кулаками, стулом и ножками стула. В результате потерпевший скончался, а убийца ушёл домой. Двое других участников попойки, обнаружив бездыханное тело, решили скрыть преступление, завернули труп в покрывало и вынесли на улицу, после чего навели дома порядок, избавившись от следов драки и окровавленных вещей. Суд признал 37-летнего гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 ("причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего") и приговорил его к 10 годам колонии. 54-летний и 43-летний мужчины, за укрывательство совершённого особо тяжкого преступления приговорены к 8 месяца колонии-поселения и 1 году колонии строгого режима соответственно.

Под Асбестом в результате ДТП пострадала женщина-водитель и двое малолетних пассажиров. Как сообщает УГИБДД по Свердловской области, 30-летняя автолюбительница двигаясь на автомашине ВАЗ-2114 по автодороге Асбест - Красноармейский около 7:30 в районе 3 км допустила столкновение с ГАЗелью, которая стояла с открытым капотом, но не была обозначена ни аварийными сигналами, ни знаком аварийной остановки. В результате столкновения травмы получили все трое находившихся в салоне ВАЗа, в том числе дети 7 и 8 лет, которые перевозились на заднем сиденье машины на обычных диванных подушках и были пристёгнуты ремнями безопасности со специальными адаптерами.

В Красноуфимске "стритрейсер" погиб при столкновении с грузовиком. Полиция Красноуфимска изучает обстоятельства гибели водителя автомашины ВАЗ-21124, который как предполагают правоохранители, устроил гонки со своим товарищем. По информации пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, местный житель с трёхлетним водительским стажем, управляя легковой автомашиной ВАЗ-21124, двигаясь по улице Майской с превышением скоростного режима, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым ГАЗом. По словам очевидцев, за "гонщиком" примерно с такой же скоростью двигалась автомашина ВАЗ-2112 под управлением 22-летнего местного жителя. Возможно, молодые люди решили посоревноваться в скорости и это привело к трагедии.

Таксист, протащивший на своей машине инспектора ГИБДД, стал фигурантом уголовного дела о применении насилия к представителю власти. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, инцидент произошёл 15 января в Екатеринбурге. 41-летний водитель такси остановил машину в зоне действия запрещающего знака. Подошедший инспектор ГИБДД, дежуривший неподалёку, потребовал у водителя документы, однако тот на законное требование не отреагировал и начал движение. Сотрудник полиции попытался выдернуть ключи из замка зажигания, но водитель зажал руку инспектора стеклоподъёмником и продолжил движение, протащив полицейского почти 200 метров. В результате сотрудник полиции получил перелом ноги, но продолжил преследование на остановленном им автомобиле. Как оказалось, таксист - уроженец одного из государств Закавказья - ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и мелкое хулиганство. Учитывая, что мужчина не имеет постоянного места жительства, а также дерзкий характер преступления, до суда он будет находиться под стражей.

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