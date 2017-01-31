Сборная России по хоккею с мячом начала чемпионат мира с крупной победы над Казахстаном

На чемпионате мира по хоккею с мячом, который стартовал в шведском Сандвикене, сборная России со счётом 9:2 (5:0).

Уже на второй минуте матча игрок «Уральского трубника» Сергей Почкунов мог стать автором первого гола в этом матче, но форвард сборной Казахстана не смог реализовать 12-метровый штрафной удар, назначенный в ворота сборной России.

В дальнейшем игра проходила при подавляющем преимуществе сборной России, из девяти голов в ворота казахстанской команды три на счету воспитанников свердловского хоккея с мячом – «дубль» сделал Евгений Иванушкин, один забитый мяч на счету Юрия Шардакова.

Также в составе нашей команды отличились сделавший «покер» Артём Бондаренко, по одному мячу у Алана Джусоева и Яна Бефуса. Лишь при счёте 9:0 сборной Казахстана удалось забить, и автором первого гола команды на чемпионате мира стал также наш человек в Сандвикене – выступающий за сборную Казахстана первоуралец Артём Вшивков.

Ворота команды Казахстана защищал краснотурьинец Андрей Рейн, и не вина опытнейшего голкипера в крупном поражении его команды. Не обошлось без уральского следа и в матче сборных США и Германии.

Американцы победили дебютантов турнира со счётом 9:4, и все четыре мяча на счету представителей краснотурьинского «Маяка» - по два мяча забили дебютант сборной Германии Александр Колягин и лидер немецкой сборной Михаил Дунаев, забивший с углового и с 12-метрового.

Завтра сборная России встретится с командой Финляндии (начало в 20.00 по уральскому времени).