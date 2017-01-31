Минувшей ночью три автомобиля сгорели на Среднем Урале

Сюжет Поджигатели

В Екатеринбурге с начала года сгорели 213 машин, в том числе 157 автомашин были подожжены. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В последнюю январскую ночь, с 30 на 31 января, на Среднем Урале горели три автомобиля. На площади четырёх квадратных метров сгорели машины ВАЗ 2199 и Haima 3 в Артёмовском и в Екатеринбурге, повреждён салон "Газели", сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Первое сообщение о возгорании автомобиля "Газель" в Екатеринбурге на Хибиногорском переулке поступило в дежурную часть в 1:06. На тушение пожара выезжали шесть человек личного состава и одна единица техники. Пожар был полностью потушен в 1:59. На площади двух квадратных метров повреждён салон машины.

- Сообщение о возгорании автомобиля Haima 3 на улице Скальной в Екатеринбурге поступило в 2:40. На площади четырёх квадратных метров машина полностью сгорела. В тушении пожара участвовали семь человек личного состава и две единицы техники. Пожар был потушен в 3:16, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сегодня, 31 января, утром в 5:44 в Артёмовском загорелся автомобиль ВАЗ 2199. На место пожара выезжали 11 человек личного состава и три единицы техники. Машина сгорела на площади четырёх квадратных метров. Пожар был полность потушен в 6:10.

Напомним, предыдущей ночью, с 29 на 30 января, в Нижнем Тагиле вместе с частным жилым домом сгорел ВАЗ-2106.

Отметим, Свердловская область по итогам прошедшего года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин - их количество превысило 550.