Умеренно морозная погода продержится на Среднем Урале до конца недели

На этой неделе преобладающая температура воздуха на Среднем Урале будет ночью до -13...-18 °С, днём до -7...-13 °С. Значительных снегопадов и сильного ветра не ожидается, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 31 января, днём синоптики обещают до -3...-8 °С, в горах и низинах до -15 °С, переменную облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь, на дорогах гололёдицу в виде снежного наката. Ветер западный 4-9 м/с, на севере порывы до 12 м/с. В ночь с 31 января на 1 февраля похолодает до -13...-18 °С, при прояснении до -28 °С.

В среду, 1 февраля, днём ожидается температура воздуха до -7...-12 °С, в горах и низинах до -16 °С. Будет облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой или умеренный снег. Ветер западный, 5-10 м/с. В ночь со среды на четверг ожидается до -14...-19 °С, при прояснении до -25 °С, местами ожидается небольшой снег и изморозь.

В четверг, 2 февраля, днём потеплеет до -9...-14 °С, в горах и низинах до -17 °С. Ожидаются облачность с прояснениями, небольшой снег и метели. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 6-11 м/с, порывы до 16 м/с.