Областная газета
Общество 31 января 2017, 08:45

СКР возбудил уголовное дело по факту смерти семимесячного мальчика в больнице Ревды

С целью выяснения всех обстоятельств смерти ребёнка в реанимационном отделении Ревдинской городской больницы следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ - "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". 

- По имеющимся данным, ребёнок был доставлен в реанимационное отделение Ревдинской городской больницы из больницы города Первоуральска 3 января 2017 года, - сообщил официальный представитель следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. - При доставлении в Ревдинскую городскую больницу у ребёнка было диагностировано заболевание, имевшееся продолжительный период времени. Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, 24 января ребёнок скончался.

Как сообщалось ранее, признаки заболевания были обнаружены у мальчика 5 месяцев назад после сделанных ему прививок от гепатита В и пневмококка. В связи с ухудшением состояния ребёнка госпитализировали и несколько раз переводили из одного медучреждения в другое, в конце концов диагностировав двустороннюю пневмонию. Последние несколько месяцев ребёнок находился на искусственной вентиляции лёгких.

Расследование уголовного дела продолжается.

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