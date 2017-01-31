Областная газета
Экономика 31 января 2017, 08:49

ФАС РФ возбудила дело в отношении «МегаФона» из-за повышения тарифов на роуминг

Федеральная антимонопольная служба России сообщила о возбуждении дела в отношении ПАО «МегаФон» по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 федерального закона о защите конкуренции. Как сообщили в пресс-центре ФАС, поводом для этого стало декабрьское повышение цен на роуминг.

С 12 декабря 2016 года «МегаФон» поднял базовые тарифы на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям. Причём рост цен по разным странам составлял от 20% до 2200% от ранее действовавших тарифов. Остальные операторы связи, которые работают с теми же роуминговыми партнёрами, цены не поднимали.

Предполагается, что рассмотрение дела о «МегаФоне» состоится 6 марта 2017 года.

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