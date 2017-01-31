В Серове закрыли ледовый городок, где травмировались порядка 75 человек при катании с горки

Вчера, 30 января, в Серове прошло официальное закрытие центрального ледового городка на площади Дворца культуры металлургов (ул. Кузьмина, 1), где травмировались порядка 75 человек при катании с горки. Об этом сообщает местная газета "Глобус".

Самая большая горка центрального зимнего городка в Серове открылась 28 декабря 2016 года.

- В период с 30 декабря 2016 года по 3 января поступила информация о лицах, которые в силу различных причин (в том числе – несоблюдения правил поведения в зимнем городке) получили травмы при катании на горке. В связи с этим была организована охрана общественного порядка силами сотрудников ММО МВД «Серовский» и сторожей. С 4 января возле горки дежурили местные активисты, обеспечивая пропускной режим и следя за равномерностью съезда людей по ледяному желобу. Данная практика будет продолжена в следующие годы, - сообщил "Глобусу" исполняющий обязанности главы администрации СГО Вячеслав Семаков.

Отметим, по состоянию на 19 января при катании с горки в Серове пострадали 75 человек. У взрослых медики выявили 3 растяжения, 29 ушибов, 3 сотрясения головного мозга и 8 переломов. У детей - 4 растяжения, 3 сотрясения головного мозга, 8 переломов, 16 ушибов и одна рана – ссадина роговицы глаза.

Серовским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области по результатам проверки 18 января было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").