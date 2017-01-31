Мощи святых мучеников Киприана и Иустинии прибудут в Екатеринбург на пять дней

В уральскую столицу 10 февраля прибудут мощи святых мучеников Киприана и Иустинии из Свято-Ильинского Одесского мужского монастыря. Верующие смогут им поклониться до 15 февраля в Храме-на-Крови (ул. Царская, 10), сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

- К священномученикам Киприану и Иустине молитвенно прибегают для ограждения и защиты от всякой нечистой силы, которые могут наслать на нас колдуны и чародеи. По молитвам святых многие христиане избавились от лукавых духов, получили защиту от бесовских искушений, и молятся о вразумлении людей, занимающихся чародейством, оккультизмом, магией, гаданиями, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Согласно преданию, в конце III века Киприан жил в Антиохии и почитался язычниками как главный жрец, способный управлять стихиями, насылать мор и язвы, вызывать мертвецов. Однажды один юноша попросил его приворожить понравившуюся ему девушку Иустину, которая приняла христианство. Но святая мученица молитвой и постом сокрушила все старания Киприана. Он понял, что вера девушки велика, и сам принял крещение. Иустина стала настоятельницей женского монастыря. Во время гонения на христиан епископа Киприана и игуменью Иустину казнили после лютых мучений.

Фото: Екатеринбургская епархия