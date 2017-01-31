Мотогонщики по льду из Каменска-Уральского завоевали две победы на этапах чемпионата России

Мотогонщики по льду из Каменска-Уральского заняли I место на 3-4 этапах командного чемпионата России "Суперлига" в Уфе и на 1-2 этапах чемпионата России среди команд "Высшей лиги" в Нефтекамске. Соревнования прошли в минувшие выходные, 28-29 января, сообщает пресс-служба Каменск-Уральского ЦТВС.

- Команда "ЦТВС-Уралтранстром" в составе Дмитрия Хомицевича, Василия Несытых, Динара Валеева, Евгения Шарова и австрийского гонщика Харальда Симона заняла 1 место и лидирует с 18 зачётными баллами на 3-4 этапе командного чемпионата России "Суперлига". Спортсмены "ЦТВС-2-Уралтранстром": Данил Голошейкин, Владимир Бобин, Александр Козырев, - заняла 1 место, набрав за 2 дня 16 зачётных баллов, - пишет пресс-служба Центра по подготовке спортивных сборных команд Свердловской области по техническим видам спорта.

Напомним, в январе нынешнего года спортсмен Дмитрий Хомицевич завоевал бронзу на финале личного чемпионата России по мотогонкам на льду.

Добавим, 3-4 этапы "Высшей лиги" состоятся в городе Луховицы 4-5 февраля, заключительные 5-6 этапы "Суперлиги" пройдут 25-26 февраля в Тольятти.

Фото: Татьяна Ломовская, FC SPEEDWAY RUSSIA