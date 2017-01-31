В России начинается эксперимент по маркировке упаковок лекарств специальными кодами

В России стартует эксперимент по маркировке упаковок лекарств специальными кодами, подлинность которых сможет проверить любой человек. Об этом шла речь на совещании с вице-премьерами, которое провёл председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщает пресс-служба федерального кабинета министров, эксперимент продлится в течение года (до февраля 2018 года). До этого момента участие в нём будет добровольным. На сегодняшний день о готовности подключиться к этой работе заявили ключевые производители лекарств и крупнейшие дистрибьютерские сети. В частности, самое активное участие в эксперименте примет Зеленоград (входит в городскую черту Москвы).

— Сегодня мы инициировали создание специальной автоматизированной системы, которая позволит отслеживать все этапы движения продукции от производителя до аптеки или больницы. В результате любой человек с помощью специального прибора, сканера в аптеке или же своего смартфона (если на нём установлена специальная программа) сможет проверить происхождение упаковки, убедиться, что это именно легальная, а не какая-то поддельная продукция, — сказал Дмитрий Медведев.