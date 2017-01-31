Екатеринбуржец выжил после падения с 9-го этажа

Молодой человек выпал в ночь на вторник, 31 января, с 9-го этажа дома №18 на улице Гурзуфской в Екатеринбурге и остался жив. Как сообщили в городской полиции, парень с многочисленными травмами госпитализирован. В момент происшествия пострадавший был пьян.

- Сообщение о падении человека с высоты поступило в отдел полиции №8 в 1:00 31 января, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - С многочисленными травмами пострадавший был госпитализирован в ГКБ №24. По имеющейся информации, в момент происшествия 21-летний молодой человек был пьян.

По данному факту в настоящее время ведётся проверка, устанавливается полная и объективная картина случившегося.