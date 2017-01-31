Вице-премьер РФ Виталий Мутко посетит Екатеринбург

Предполагается, что в пятницу Екатеринбург посетит заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Об этом сообщили в областном департаменте информполитики.

Ожидается, что вице-премьер РФ ознакомится с ходом реконструкции Центрального стадиона и посетит новый стадион на Уралмаше. Напомним, эти спортивные объекты будут задействованы во время чемпионата мира по футболу 2018 года, матчи которого примет Екатеринбург.

Кроме того, Виталий Мутко проведёт совещание в резиденции губернатора Свердловской области.