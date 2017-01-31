Областная газета
Общество 31 января 2017, 12:55

В России впервые за пять лет резко снизилась смертность от алкогольных отравлений

Впервые за последние пять лет в России в январе нынешнего года почти вдвое снизилось число случаев  отравлений алкоголем и втрое смертность от некачественного алкоголя. Об этом сообщает Роспотребнадзор

По данным Роспотребнадзора, с 1 по 29 января зарегистрировано 2 тыс. 218 алкогольных отравлений, из которых 441 закончилось летальным исходом. За последние пять лет ежегодное количество алкогольных отравлений за аналогичный период в среднем составляло 4 тыс 100 случаев, что приводило к более чем 1 тыс 250 летальным исходам.

- Статистические данные подтверждают действенность введённого в конце 2016 года ограничения на реализацию отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции. Эффективными стали внеплановые проверки, позволившие изъять из оборота значительное количество спиртосодержащей непищевой и опасной пищевой продукции. Специалисты Роспотребнадзора арестовали свыше 500 тыс. единиц продукции, в том числе более 2 тыс. единиц за прошедшую неделю, - рассказали в Роспотребнадзоре. 

Напомним, 26 января Роспотребнадзор продлил на 60 дней запрет на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией. Ранее на территории России в течение месяца с 23 декабря 2016 года действовало ограничение на реализацию алкогольной продукции с содержанием спирта свыше 25 градусов

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