Областная газета
Экономика 31 января 2017, 12:47

Прокуратура взяла на контроль возобновление строительства "Первого Николаевского"

Достройку жилищного комплекса "Первый Николаевский" в Екатеринбурге взяла на контроль областная прокуратура. В отношении застройщика возбуждено административное дело, заказчику внесено представление в связи с нарушением прав граждан.

- По результатам совместной выездной проверки финансовой деятельности ООО "УктусСтрой" и ЖСК "Первый Николаевский" в отношении ЖСК "Первый Николаевский" возбуждено административное дело по статье "нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов" КоАП РФ, - сообщила официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова. - Директору некоммерческого партнерства "Уралэнергостройкомплекс" Игорю Плаксину, заказчику строительства, внесено представление в связи с нарушением прав участников жилищного строительства.

В прокуратуре отметили, что застройщиком был заключен 81 договор долевого участия в строительстве, по которым привлечено свыше 2,2 млрд рублей. Между ЖСК "Первый Николаевский" и "Уктусстроем" заключено 2 договора на сумму 4,4 млрд рублей.

Отметим, жилищный комплекс "Первый Николаевский" начали строить в 2015 году. Многоквартирные дома высотой от 25 до 64 этажей возведены в районе пересечения улиц Готвальда и Черепанова. Сроки разрешения на ведение строительных работ истекли в декабре прошлого года, но работы были заморожены из-за недостатка финансирования.

Сейчас с дольщиками заключены дополнительные соглашения об изменении срока ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Свою недвижимость люди должны получить до 30 сентября 2017 года.

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