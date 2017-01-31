Губернатор наградил журналистку Нину Ерофееву региональным знаком отличия

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о награждении журналистки Нины Ерофеевой знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. Этот документ будет опубликован в "ОГ".

Как сообщили в пресс-службе Свердловского творческого союза журналистов (СТСЖ), Нина Ерофеева около сорока лет проработала в телевизионной журналистике. За это время она подготовила и выпустила в эфир сотни телепередач, в частности, цикл рассказов о легендарных людях России. Сейчас Нина Ерофеева является членом Совета ветеранов журналистики при СТСЖ.

Фото: СТСЖ