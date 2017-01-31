В этом году на набережной в Нижнем Тагиле появится новый парк "Народный"

Строительство нового парка на берегу реки Тагил между улицами Красноармейская и Фрунзе завершится в нынешнем году. Об этом сообщил глава города Сергей Носов в рамках совещания по вопросу благоустройства городской территории, пишет пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Сейчас на территории будущего парка "Народный" ведётся вырубка старых деревьев и очистка береговой линии.

- В марте подрядные организации приступят к перемещению грунтов и разработке схемы озеленения парковой зоны. Помимо высадки деревьев и кустарников, в новом месте отдыха тагильчан разобьют газоны и смонтируют точки освещения. Для пеших прогулок горожан проложат широкие дорожки, вдоль которых установят скамейки. Глава города поручил завершить работы по разбивке нового парка в течение 2017 года, а также учесть близость реки и обратить особое внимание на возможность стока воды, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.