Итоги Кубка России по киберспорту 2016

Можно бесконечно долго рассуждать, каким выдался прошедший 2016 год, хорошим или же плохим. Однако одно замечательное событие всё же произошло: в России киберспорт наконец признали официальным видом спорта.

Благодаря этому многие профессиональные геймеры теперь имеют возможность официально выступать на киберспортивной арене с такими игроками, как Владислав “GuardiaN” Ковач (NAVI - CS GO), Даниил “Dendi“ Ишутин (NAVI - Dota 2), Бертран Гроспелье (Hearthstone - Team Liquid), а также другими именитыми про-геймерами.

Три киберспортивные дисциплины

Кубок России по Киберспорту 2016 уже прошёл, а в этой статье вы узнаете, в каких дисциплинах сражались игроки и кто одержал победу. Гранд-финал проходил в Москве с 20 по 22 января этого года. Его организовала Федерация компьютерного спорта России совместно с оператором мобильной связи Yota. Геймеры сражались за право называться чемпионами России в трёх номинациях:

Dota 2. CS:GO. Hearthstone.

Призовой фонд

Призовой фонд финала Кубка составил внушительную сумму: 3 850 000 рублей. Если говорить про всё мероприятие в целом, учитывая также призы для победителей региональных отборочных туров, то общая сумма - 5 610 000 рублей. Отборочные туры проходили практически во всех уголках России, собрав более 5500 участников.

Кто победил?

Конечно, самым волнующим вопросом большого финала являлось, кто же станет победителями и призёрами Кубка России по киберспорту. В каждой номинации, как в любой спортивной дисциплине, игроки боролись за первые три места. Лучших результатов достигли:

1. Номинация CS:GO (5 на 5)

Первое место заняла команда Baghlan, выиграв 1 миллион рублей. На втором месте команда GCG: ребята получили 500 000 рублей. А бронзу за третье место получает команда 5 Frags.Ekb, выигравшая 250 000 рублей.

2. Номинация Dota 2 (5 на 5)

Золотую медаль завоевали игроки из команды FlipSid3, которые выиграли 1 миллион рублей. На втором месте — Tt.Cascade1xBet, забравшая приз в полмиллиона. Третье место: sQreen's Squad (250 тысяч рублей).

3. Номинация Hearthstone (1 на 1).

Игрок Osonodel занимает первое место и получает 200 000 рублей. На втором месте расположился СreepyRain: его приз составил 100 000 рублей. Бронзу получает Hermit, выигрыш которого составил 50 000 рублей.

Одно из самых масштабных событий прошедшего года — Кубок России по киберспорту

Гости финала имели возможность выиграть ценные призы и поучаствовать в игровых баталиях при участии студии RuHub. Посетили вышеупомянутое мероприятие довольно внушительные представители кибер-культуры: Ярослав Кузнецов (NS), Алексей Малецкий (Yxo), Дмитрий Куприянов и другие.

Председатель ФКС Дмитрий Смит заявил, что Кубок России по киберспорту стал одним из их крупнейших проектов в прошлом году. Он также отметил, что несказанно рад участию в отечественном киберспорте не только геймеров-новичков, но и серьёзных партнёрских компаний, являющихся лидерами в своих сферах, ведь это хорошо, что они видят хорошие перспективы киберспорта также, как и ФКС.