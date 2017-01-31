Областная газета
Экономика 31 января 2017, 12:33

За прошлый год доходы областного бюджета увеличились на 10,2 миллиарда рублей

По оперативной информации об исполнении областного бюджета за 2016 год, доходы региональной казны выросли на 10,2 млрд рублей и достигли 194,6 млрд рублей. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

По словам вице-губернатора — министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, на доходах областного бюджета положительно сказалось повышение дисциплины налогоплательщиков. В частности, поступления по налогу на прибыль организаций за 2016 год стали больше на 10,9 млрд рублей, а по налогу на доходы физических лиц — на 16,9 млрд рублей.

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