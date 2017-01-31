В Свердловской области сократилось число микрофинансовых компаний, но займов они выдали больше

К данному моменту в Свердловской области официально зарегистрировано 44 микрофинансовых организации, область занимает 4-е место в рейтинге по МФО Уральского региона (всего 336 микрофинансовых организаций), рассказали в Уральском главном управлении ЦБ РФ.

В этом списке Уральского региона следующие субъекты: Республика Башкортостан (79 компаний), Челябинская область (67), Пермский край (71), Свердловская область (44), Тюменская область (34), Оренбургская область (36) и Курганская область (5).

По России же Уральский регион по числу МФО на 4-м месте, после Центрального федерального округа, Волго-Вятского и Сибирского регионов. В официальном реестре ЦБ РФ количество МФО за прошлый год сократилось. К примеру, в ноябре 2016 года в Свердловской области было 46 МФО, а в январе 2017-го уже 44. В основном организации из госреестра исключают принудительно в силу регулярной несдачи отчётности.

Добавим, что по данным Национального бюро кредитных историй, в Свердловской области за 4-й квартал 2016 года объём микрозаймов вырос на 6,7%, достигнув к началу 2017 года суммы выданных микрокредитов в 3 млрд 858 млн рублей. А в топе регионов с наибольшими объёмами займов населения в микрофинансовых организациях область оказалась на 5-м месте. НБКИ составлен топ-регионов с наибольшими займами в МФИ, в первой десятке Республика Башкортостан, Москва и Московская область, Алтайский край, Свердловская область, Кемеровская область, Ростовская область, Нижегородская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург и Челябинская область.