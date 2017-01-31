Областная газета
Политика 31 января 2017, 14:50

Владимир Путин произвёл кадровые перестановки в высших эшелонах власти

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении новых руководителей в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству и Министерстве обороны РФ. Теперь уже бывший глава ФСВТС Александр Фомин назначен на должность заместителя министра обороны. Его место в ФСВТС займёт заместитель главы корпорации "Ростех" Дмитрий Шугаев. Документ о назначении опубликован на официальном сайте Кремля.

Ещё одним своим указом глава государства сменил руководителя Управления Президента РФ общественными проектами: новым начальником стал Сергей Новиков. Павел Зенькович был освобождён от руководства данным управлением этим же указом.

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