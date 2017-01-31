Свердловская область заняла первое место среди регионов России по выполнению «майских указов»

По выполнению майских указов Средний Урал занял первое место среди регионов России в медиарейтинге, составленном компанией «Медиалогия».

Свердловская область оказалась лидером по обоим направлениям, где составлялся медиарейтинг: госуправление и ЖКХ.

В сфере государственного управления лидерство нашего региона обеспечено высоким уровнем доступности госуслуг. По данным областного департамента информполитики, он составляет 96 % от общего числа жителей Среднего Урала.

Первое место в сфере ЖКХ свердловчанам обеспечили высокие темпы строительства жилья в регионе. За 2016 год здесь возведено свыше 2,1 млн кв. метров нового жилья.