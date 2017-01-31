В Екатеринбурге горит Дворец спорта "Уралец", эвакуировано 205 человек

Из-за вспыхнувшего во вторник, 31 января, пожара на втором этаже КРК "Уралец" на улице Большакова, 90 в Екатеринбурге из здания были эвакуированы более 200 человек. По предварительной информации, никто не пострадал, тушением пожара заняты 53 сотрудника МЧС на 18 машинах.

- Сообщение о пожаре поступило в 13:11. На площади 120 квадратных метров на втором этаже в помещении фитнес-клуба горят душевая, раздевалка и кресла у ледовой арены на уровне 2-го этажа, - рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по Свердловской области. - Благодаря срабатыванию автоматической сигнализации удалось своевременно обнаружить пожар и сообщить в пожарную охрану. До прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом из здания были эвакуированы 205 посетителей и сотрудников.

Уже в 13:42 работающие на месте ЧП огнеборцы доложили о локализации возгорания. Тушение пожара продолжается.

Фото: Инцидент.Екатеринбург