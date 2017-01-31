Новым прокурором Асбеста назначен Валерий Толмачев

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка подписал приказ о назначении Валерия Толмачёва на должность прокурора Асбеста. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Валерий Толмачёв — выпускник Свердловского ордена Трудового Красного Знамени юридического института им. Р.А. Руденко. Его карьера в органах прокуратуры началась в 1998 году. За прошедшие почти двадцать лет он трудился на разных должностях в Егоршинской и Серовской транспортных прокуратурах. С 2007 года Валерий Толмачёв был Невьянским городским прокурором.