Областная газета
Общество 31 января 2017, 15:13

Новым прокурором Асбеста назначен Валерий Толмачев

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка подписал приказ о назначении Валерия Толмачёва на должность прокурора Асбеста. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Валерий Толмачёв — выпускник Свердловского ордена Трудового Красного Знамени юридического института                    им. Р.А. Руденко. Его карьера в органах прокуратуры началась в 1998 году. За прошедшие почти двадцать лет он трудился на разных должностях в Егоршинской и Серовской транспортных прокуратурах. С 2007 года Валерий Толмачёв был Невьянским городским прокурором.

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