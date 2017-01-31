Областная газета
Общество 31 января 2017, 15:24

В Екатеринбурге автобусный парк лишился электроснабжения из-за долга в размере 3,5 миллиона рублей

В Екатеринбурге с 30 января Муниципальное объединение автобусных предприятий №2 на Восточной осталось без электроснабжения из-за задолженности в размере 3,5 млн рублей. На движение автобусов это не влияет, они выходят на линии, сообщили "ОГ" в пресс-службе АО "Екатеринбургэнергосбыт".

- В отношении объектов ЕМУП "МОАП" было введено частичное ограничение электроснабжения 24 января. Из-за неуплаты долгов (в январе сумма задолженности составляет 3,5 млн руб.) 30 января объекты предприятия полностью остались без электроснабжения, - рассказали "ОГ" в пресс-службе АО "Екатеринбургэнергосбыт". 

В Екатеринбургской электросетевой компании "ОГ" сообщили, что электроснабжение в помещениях Муниципального объединения автобусных предприятий №2 появится в течение двух рабочих дней после уплаты задолженности. 

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