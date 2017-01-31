Областная газета
Общество 31 января 2017, 15:37

СКР возбудил уголовное дело по факту невыплат зарплаты работникам Сысертского АТП

Сотрудникам муниципального унитарного предприятия "Сысертское АТП" не выплачивали заработную плату свыше трёх месяцев: это стало основанием для возбуждения уголовного дела, сообщили представители следственного управления СКР по Свердловской области. Точную сумму задолженности, число пострадавших работников и, самое главное, виновного в невыплате денег следователям ещё предстоит выяснить.

- По версии следствия, в период с августа 2016-го по январь 2017 года руководство муниципального унитарного предприятия "Сысертское АТП", действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, не выплачивало заработную плату сотрудникам указанного предприятия, - рассказал официальный представитель СКР Александр Шульга. - Уголовное дело возбуждено следственным отделом СКР по городу Сысерть по признакам состава преступления, предусмотренным частью 1 статьи 145.1 УК РФ - "Частичная невыплата заработной платы свыше трёх месяцев".

В СКР отмечают: Сысертское АТП уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов. Так, в декабре 2016 года следственные органы возбудили ещё одно уголовное дело - на этот раз по статье 199.2 УК РФ - "Сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов". По версии следствия, в период с апреля по август 2016 года кто-то из руководителей МУП, зная о существовании долга по налогам в размере порядка 11 млн рублей, скрыл наличие свыше 7 млн рублей, которые должны были пойти на погашение недоимки.

Расследование обоих уголовных дел продолжается.

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