Екатеринбург вошёл в пятёрку городов России с самым высоким инновационным потенциалом

Екатеринбург оказался на четвёртом месте в России по величине индекса инновационного потенциала, определённого Финансовым университетом при Правительстве РФ.

По словам руководителя этого исследования, проректора Финансового университета при Правительстве РФ Алексея Зубца, этот рейтинг составлен по результатам опроса населения в 79 городах нашей страны с количеством жителей свыше 250 тыс. человек.

На первом месте оказалась Казань, на втором — Краснодар, на третьем — Нижний Новгород, на четвёртом — Екатеринбург, на пятом — Ростов-на-Дону. Примечательно то, что Санкт-Петербург в этом рейтинге занял только 16-ю позицию, а Москва — 23-ю.