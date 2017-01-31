ГИБДД ограничила скорость движения транспорта на Дублёре Сибирского тракта до 50 км/ч

На аварийно-опасном участке Дублёра Сибирского тракта на выезде из Екатеринбурга скорость движения транспортных средств будет ограничена до 50 км/час. Как сообщили в Управлении ГИБДД по Свердловской области, на участке между 8-м и 13-м км также будет постоянно дежурить экипаж ДПС и установлены камеры фиксации нарушений.

В ГИБДД отмечают: данная мера вынужденная - по итогам 2016 года на участке между 8-м и 13-м км зарегистрировано 54 ДТП, в которых погиб 1 человек и ещё 7 получили травмы различной степени тяжести.

- Сопутствующим фактором, провоцирующим ДТП на этом участке, является колея на проезжей части, - пояснили в отделе пропаганды ГИБДД. - В течение 2016 года дорожными организациями дорожное покрытие на Дублёре Сибирского тракта не было приведено в соответствие с требованиями.

Поскольку в зимний период ликвидировать колеи невозможно и работы запланированы на летний период 2017 года, в целях обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекцией в адрес администрации города Екатеринбурга выдано предписание на введение временных ограничений скоростного режима до 50 км/ч.

Фото: УГИБДД по Свердловской области