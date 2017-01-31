Областная газета
Политика 31 января 2017, 16:39

Единороссы проведут свои праймериз в мае 2017 года

«Единая Россия» намерена провести в мае 2017 года праймериз по определению своих кандидатов на осенние выборы высших должностных лиц регионов, депутатов региональных парламентов и представительных органов административных центров.

Об этом стало известно на совещании, состоявшемся в Центральном исполкоме «ЕР». Как сообщает пресс-служба Свердловского регионального отделения «ЕР», конкретная дата предварительного голосования станет известна 7 февраля 2017 года, когда этот вопрос обсудят на заседании президиума Генерального совета «ЕР».

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