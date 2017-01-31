Пожар в КРК "Уралец" в Екатеринбурге полностью потушен

Пожарные, работавшие на месте возгорания во Дворце спорта "Урале" на улице Большакова в Екатеринбурге доложили о ликвидации возгорания. В этому часу все подразделения, принимавшие участие в ликвидации ЧС, вернулись к местам дислокации.

- В 15.23 пожар в культурно-развлекательном комплексе "Уралец" потушен, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожарно-спасательные подразделения вернулись в места дислокации. Причину пожара устанавливают дознаватели.

Как сообщалось ранее, возгорание произошло во вторник, 31 января, на втором этаже здания, где расположен фитнес-центр. Огонь распространился на площадь до 120 квадратных метров и повредил сауну, душевую и раздевалку, а также часть кресел на трибунах ледовой арены на уровне 2 этажа. Из здания были эвакуированы более 200 человек, пострадавших нет.